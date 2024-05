Sutera. Concluso il viaggio della delegazione cittadina in Germania con la visita alla Città di Schengen

SUTERA. Il viaggio della delegazione dell’ amministrazione comunale di Sutera in Germania si è concluso prima con la visita della città di Schengen, simbolo dell’abbattimento delle frontiere tra gli Stati per una Europa più libera ed aperta agli scambi economici e culturali tra le diverse nazionalità, per poi fermarsi dopo una breve pausa pranzo a base di cibi tipici ad ammirare le bellezze naturali del Saarschleife.

Successivamente la delegazione si è recata a Rehlingen-Siersburg nel Saarland , paese ad alta densità di cittadini italiani, dove in una location molto suggestiva all’interno del Municipio ad attenderla il giovane sindaco Joshua Pawlak il quale ha voluto sottolineare l’importanza dell’incontro tra culture, lingue e tradizioni diverse e l’importanza del rafforzamento dei rapporti tra le città di origine dei cittadini della comunità italiana presente sul territorio e le città dove gli stessi risiedono, lavorano e fanno parte integrante del tessuto sociale ed economico.

La stessa accoglienza è stata poi riservata alla delegazione dell’amministrazione dal sindaco di Saarlouis Peter Demmer all’interno della spettacolare sala dedicata al re sole Luigi XIV, il quale ha voluto inoltre ricordare come tutta la comunità italiana in Germania ed, in particolare la componente suterese, sul territorio abbia contribuito allo sviluppo economico e sociale della città di Saarluis e di tutta la provincia .

Infine al ritorno a Dillingen il sindaco Franz Josef Berg ed il responsabile dell’ ufficio gemellaggi Lillo D’Angelo hanno salutato tutti i partecipanti dinanzi il duomo di Dillingen ed hanno voluto ribadire la vicinanza dei due paesi gemellati e la volontà di collaborare e lavorare con unione e condivisione di intenti per lo sviluppo e la crescita delle due comunità gemellate.