Poliziotto accoltellato da marocchino pregiudicato ed “irregolare”: l’agente ricoverato in gravi condizioni

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ed è in gravi condizioni, per essere stato accoltellato alla schiena con tre fendenti: a Milano la polizia ha arrestato un 37enne, di origini marocchine e irregolare sul territorio nazionale, che ha accoltellato un viceispettore delle Volanti alla stazione di Lambrate. Intorno alla mezzanotte, la polizia ferroviaria ha richiesto l’intervento delle volanti della questura meneghina per un uomo che, in forte stato di agitazione, stava lanciando pietre contro i treni e contro le persone presenti, colpendo alla testa una donna di 55 anni, trasportata in codice verde al Fatebenefratelli.

Sono arrivate sul posto due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a tutela della comunità che sono intervenute sull’uomo, un 37enne marocchino irregolare, in evidente stato psichico alterato e non collaborativo, con il taser, senza tuttavia che la scarica abbia avuto efficacia a causa del giubbotto che indossava.

Ne è scaturita una colluttazione, nel corso della quale il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, ha colpito con un coltello il 35enne viceispettore della Polizia di Stato con tre fendenti alla schiena. Il poliziotto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è operato d’urgenza a seguito dell’emorragia riportata per la lesione di alcuni organi. Il 37enne marocchino è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore.

Il Marocchino ha scontato dal 9 giugno 2020 al 4 luglio 2023 una condanna a 3 anni di reclusione per rapina e lesioni nel carcere di Ariano Irpino (Avellino) Hasan Hamis, arrestato per il tentato omicidio del vice ispettore della polizia di Stato Christian Di Martino alla stazione Milano Lambrate. Il 37enne marocchino, irregolare, a pena espiata aveva ricevuto un ordine di espulsione emesso dalla questura irpina. Il primo controllo in Italia risale nel 2022 mentre l’ultimo, lo scorso 5 maggio, alla stazione di Bologna dove la polizia ferroviera lo ha denunciato per il possesso di un rasoio con il quale avrebbe minacciato loro e alcuni passeggeri a bordo di un treno