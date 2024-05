Papa Francesco: “Chiesa benedice tutti, anche i gay, ma non unioni. L’omosessualità è una condizione umana”

La Chiesa benedice tutti ma non le unioni gay. Lo ha spiegato il Papa in una intervista a Cbs. “Quello che ho permesso non era di benedire l’unione. Questo non può essere fatto perché quello non è il sacramento. Non posso. Il Signore ha fatto così. Ma benedire ogni persona, sì. La benedizione è per tutti. Per tutti. Benedire un’unione di tipo omosessuale, però, va contro il diritto dato, contro la legge della Chiesa. Ma per benedire ogni persona, perché no? La benedizione è per tutti. Qualcuno ne è rimasto scandalizzato. Ma perché? Tutti! Tutti!”, ha sottolineato Papa Francesco aggiungendo che l’omosessualità è “una condizione umana”.