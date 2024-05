Fermato al posto di blocco, prova a distrarre i poliziotti con trucchi di magia

Scene di ordinaria follia, o forse sarebbe il caso di dire “straordinaria magia”, durante un normale controllo stradale.

Un uomo viene fermato a un posto di blocco stradale al volante di una vettura di grossa cilindrata sulla strada statale 195 per Pula, nel sud della Sardegna, non lontano da Cagliari. All’improvviso, dopo essere stato identificato, ha dato segnali di nervosismo e davanti ad agenti della polizia stradale stupefatti, ha iniziato a mettere in atto pratiche da illusionista, trucchi di magia, nel vano tentativo di distogliere gli uomini in divisa dai controlli di routine.

Dapprima il 57enne ha estratto un fazzoletto sporco da un calzino, poi un altro da un orecchio. Gli agenti hanno perquisito l’auto e trovato 9 coltelli (di cui otto a serramanico) tenuti in una busta di plastica, un altro da cucina lungo 40 centimetri e un bastone: per il prestigiatore la serata è finita con una denuncia per porto di oggetti atti a offendere. Non ne ha infatti saputo giustificare la detenzione. Tutti i coltelli e il bastone sono stati sottoposti a sequestro. Fine della magia.