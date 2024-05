Degrii Zima Pro 2024, mantenere la piscina pulita con il minimo sforzo

(Adnkronos) – Il lancio del Degrii Zima Pro (2024), il primo robot pulitore per piscine completamente senza fili, dotato di tecnologia a ultrasuoni rappresenta un'assoluta innovazione nel mantenimento e nella gestione della piscina. Degrii, leader nel settore della tecnologia per la pulizia delle piscine, fondata da un gruppo di scienziati e ingegneri con 12 filiali sparse in tutto il mondo, ha come focus quello di fornire prodotti in grado di aiutare concretamente gli utenti nella vita quotidiana. Il risultato è il Degrii Zima Pro (2024) che, dotato di una potente capacità di aspirazione di 250 watt, è in grado di pulire efficacemente varie superfici, rimuovendo detriti come foglie, alghe e persino sporco più ostinato. Grazie alle sue ruote dotate di lame in gomma, può pulire il fondo della piscina in maniera più efficace, riducendo il tempo necessario per un ciclo di pulizia completo. La tecnologia radar a ultrasuoni permette al robot una navigazione autonoma all'interno delle piscine e gli consente di evitare ostacoli, mappare la superficie per una pulizia ottimale e seguire un percorso di pulizia predefinito, garantendo una copertura completa senza bisogno di intervento umano.

Il sistema di filtrazione a doppio strato e l'utilizzo di carbone attivo garantiscono che l'acqua della piscina sia più pulita e salubre.

Una carica completa della batteria dura fino a tre ore, permettendo al robot di pulire grandi superfici fino a 460 metri quadrati con una singola carica quando poi il livello energetico scende sotto il 10%, il Degrii Zima Pro naviga autonomamente verso la parete della piscina per l'attracco alla stazione di ricarica, garantendo prestazioni di pulizia ininterrotte. Per rendere ancora più semplice la gestione del robot, Degrii ha integrato un innovativo sistema di controllo interattivo tramite app Degrii OS che permette agli utenti di gestire il robot a distanza, cambiando modalità di pulizia, monitorando i progressi e persino richiamando il robot quando necessario con pochi semplici click. Disponibile, fino al 30 maggio 2024, con un'offerta lancio esclusiva su Amazon, con il codice ZI8MA9PRO9 è possibile acquistare il Degrii Zima Pro (2024) al prezzo di €899 invece di €1199. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)