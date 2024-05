Camila Giorgi si ritira, addio al tennis

(Adnkronos) – Camila Giorgi si ritira dal tennis professionistico. Dall'azzurra ancora nessuna comunicazione ufficiale né post social, ma il suo nome appare nella lista degli atleti ritirati dell'Itia, International Tennis Integrity Agency, a far data da ieri. La 32enne nata a Macerata è 116esima nell'ultima classifica Wta. In carriera, senza titoli conquistati, ha ottenuto come miglior piazzamento il 26esimo posto a ottobre 2018. Nella stagione attuale ha giocato 9 match, con 3 vittorie e 6 sconfitte. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)