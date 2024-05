Caltanissetta, Risiko: al via il XIII° torneo Eclettica

Inizia stasera alle 20,30, con start 21.00, il XIII° torneo Eclettica – 3° torneo 2024 valido per il ranking 2024. Il torneo, aperto ai soci e non, si giocherà nella sede abituale dell’Eclettica Street Factory di via Rochester a Caltanissetta. Durata del torneo: dal 17/05/2024 al 27/05/2024.

Calendario incontri:

Venerdì 17/05/2024 I° turno

Venerdì 24/05/2024 II° turno

Giovedì 30/05/2024 III° turno

Giovedì 06/06/2024 IV° turno

Giovedì 13/06/2024 V° turno

Mercoledì 20/06/2024 SEMIFINALI

Giovedì 27/06/2024 FINALE

Il torneo è articolato in una fase eliminatoria in cui si giocheranno 5 partite di qualificazione più semifinali e finale. E’ prevista la possibilità di scartare il peggior risultato conseguito sulle 5 partite compresa l’eventuale assenza.

Al termine della prima fase di qualificazione, la seconda fase sarà articolata nel modo seguente:

sono previsti 4 tavoli di semifinale per i primi sedici giocatori della classifica generale alla fine del V° turno di gioco. I vincitori dei quattro tavoli di semifinale accederanno alla finale del 27/06/2024 che determinerà il vincitore del Torneo.

Si ricorda che il torneo è aperto a tutti coloro che volessero partecipare e possono iscriversi al torneo al 3714566763 (Alessio), 3403795803 (Giancarlo), 3285683962 (Alessandro).

Oppure recandosi da Eclettica entro le 20,45.