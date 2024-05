Caltanissetta, ex studenti del “Tecnico statale agrario” si incontrano per una rimpatriata dopo 31 anni

Il tempo, si sa, vola in fretta, ma indelebili sono le impronte che lascia dei ricordi. E lo sanno bene gli ex studenti della 5A dell’istituto tecnico agrario di Caltanissetta che dopo 31 anni sono riusciti a vedersi per una rimpatriata.

Abbracci, sorrisi e non sono mancati i racconti di episodi vissuti nel periodo più forte della vita: l’adolescenza.

Sono legami, questi, che si intrecciano tra banchi di scuola dove si è pronti ad affrontare diverse sfide, a sperimentare nuove sensazioni e a scegliere sogni e ispirazioni. Unioni che non sempre sono destinate a dividersi, ma alcune restano intrecciate lungo il corso degli anni per continuare ad affrontare insieme il percorso arduo della vita.

La classe 5A è sempre stata affiatata; ha condiviso paure ed emozioni tipiche di quell’età e, durante la serata di rimpatriata, non è mancato il ricordo del sentimento di terrore che avevano in comune verso un professore.

Incontrarsi, lasciarsi per incontrarsi nuovamente: sono alcuni dei passi che la vita stessa ci permette di compiere. E i momenti che hanno vissuto gli ex studenti della 5A, ieri sera, hanno dimostrato come la vita possa riservare belle sorprese.

In foto: da sinistra, Dasero Michele, Minio Gioacchino, Mammano Massimo, Carbone Salvatore, Lao’ Giacomo, Rinaldi Gaetano, Cannella Nicolò,Nicoletti Luigi, Sollami Pierluigi.