Il presidente del Movimento 5 Stelle, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, a Caltanissetta per sostenere la campagna elettorale del sindaco Roberto Gambino, che mira al secondo mandato.

Conte, in Sicilia per elezioni europee, farà tappa nel capoluogo nisseno, giovedì 30 maggio, alle ore 20 per un comizio in Corso Umberto.

In programma anche una “fermata” a Gela, nella stessa giornata, alle ore 17.30.