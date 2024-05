All’Asp di Palermo in funzione altre 4 Centrali Operative Territoriali

Prosegue a ritmo serrato all’Asp di Palermo il percorso di attivazione delle strutture realizzate con fondi di Pnrr (Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza). A distanza di un mese dall’inaugurazione delle prime 2 COT (centrali operative territoriali) di via Villareale, ne sono entrate in funzione altre 4. Queste ultime sono state realizzate nei locali ristrutturati e rifunzionalizzati del padiglione 17 dell’ex reparto di malattie infettive della Casa del Sole di via Luigi Sarullo a Palermo.

Le 4 nuove Cot, nelle quali lavorano infermieri ed operatori informatici, hanno il compito di assicurare continuità, accessibilità e integrazione della cura e dell’assistenza nei distretti sanitari 39 di Bagheria, 36 di Misilmeri, 38 di Lercara Friddi e 40 di Corleone. In funzione in questa prima fase 12 ore 7 giorni su 7 (a regime saranno operative H24), sono dotate di tutte le attrezzature e tecnologie necessarie.

Oltre alle 6 già in funzione, l’Asp di Palermo completerà il programma di attivazione delle COT a fine maggio con l’inaugurazione di altre 6 strutture, in corso di completamento all’interno del padiglione 17 del Presidio Pisani di via La Loggia, sempre a Palermo. Con un investimento complessivo di 93 milioni e 873 mila euro, l’Azienda sanitaria del capoluogo- oltre alle COT- sta realizzando 10 Ospedali di Comunità, 38 Case di Comunità e un “Ospedale sicuro e sostenibile”, individuato nel nosocomio di Partinico.