Zelensky: “Russia mobilita altri 300mila soldati”. Ucraina, allarme esercito: “Rischiamo crollo”

La Russia sta per mobilitare altri 300mila soldati in una fase cruciale della guerra in Ucraina. Kiev, in difficoltà per la carenza di armi e uomini, rischia di veder crollare la propria prima linea difensiva, secondo le informazioni diffuse da alti ufficiali delle forze armate. ''La Russia si sta preparando a mobilitare altri 300mila soldati entro il primo giugno'' da inviare in Ucraina, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo finlandese Alexander Stubb a Kiev. ''Al momento non posso confermare quante persone sono mobilitate in Ucraina'', ha aggiunto Zelensky, secondo il quale ''non è necessario mobilitare 500mila persone'', come aveva proposto il suo ex capo di Stato Maggiore, il generale Valery Zaluzhny. Intanto, però, lo stesso Zelensky sta lavorando per aumentare il numero di uomini pronti a scendere in campo per fronteggiare i militari russi. Nelle scorse ore, infatti, il leader ucraino ha firmato una legge che abbassa a 25 anni, dai precedenti 27, l'età minima per essere arruolati. Finora la legge in vigore proteggeva i giovani, con un occhio di riguardo per gli studenti, evitando che fossero mobilitati con la forza. Possibile invece già unirsi all'esercito volontariamente a partire dai 18 anni. Da quando è stata introdotta la legge marziale dopo l'aggressione russa, però, è stato vietato lasciare l'Ucraina per gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

La macchina militare di Kiev si prepara ad una prevedibile spallata della Russia tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. La Russia potrebbe sferrare l'attacco nella zona tra Kharkiv e Sumy a Nord o puntare verso Odessa a Sud. In ogni caso, il quadro per Kiev è estremamente precario a sentire alti ufficiali che hanno collaborato con il generale Valeri Zaluzhny, ex comandante delle forze armate recentemente sostituito dal generale Oleksandr Syrsky. In caso di attacco russo, esiste il rischio di un collasso delle prime linee ucraine. La Russia, dopo il forcing delle ultime settimane con droni e missili, potrebbe "bucare la prima linea e spezzarla in più punti", secondo gli ufficiali interpellati da Politico. "Non c'è nulla che possa aiutare l'Ucraina ora perché non esistono tecnologie serie in grado di sostenere l'Ucraina per la grande massa di truppe che la Russia probabilmente lancerà contro di noi. Non disponiamo di queste tecnologie e anche l'Occidente non le possiede in numero sufficiente". E' sbagliato, aggiungono le fonti, pensare che la strategia russa si limiti a utilizzare 'carne da cannone' per le offensive. "Abbiamo usato missili Storm Shadow e SCALP per un breve periodo. I russi studiano e si aggiornano, non ci danno una seconda chance. Non bisogna credere alla narrazione secondo cui si limitano a mandare soldati all'assalto. Fanno anche quello, ovviamente, sfruttando l'impatto legato alle maggiori risorse a disposizione. Ma imparano e cambiano strategia". Nemmeno l'invio degli F-16 sarebbe risolutivo: "Ogni arma serve al momento opportuno. Gli F-16 erano necessari nel 2023, non andranno bene nel 2024. Negli ultimi mesi, abbiamo notato che la Russia hga lanciato missili dal nord della Crimea, ma senza testate esplosive. Non capivamo cosa facessero, poi ci siamo resi conto: stavano testando la gittata" in vista dell'arrivo di jet nemici. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)