Volo Varsavia-Cracovia, pilota polacco chiede alla fidanzata e hostess di sposarlo: guarda il video

Un pilota polacco ha chiesto alla sua fidanzata e collega di lavoro (è una hostess) di sposarlo su un volo da Varsavia a Cracovia attraverso l’interfono del velivolo e lei ha detto “sì”.

La compagnia aerea per cui la coppia lavora ha postato il video della proposta di matrimonio su Facebook, ricevendo centinaia di commenti di congratulazioni.

Guarda il video https://fb.watch/rIVBI2vrQt/

La proposta di matrimonio in volo

“Buon pomeriggio, sono il capitano Konrad Hanc. Benvenuti a bordo. In questo volo, c’è una persona molto speciale. Circa un anno e mezzo fa, svolgendo questo lavoro, ho incontrato una persona meravigliosa che mi ha cambiato completamente la vita. Sei molto preziosa per me. Sei il mio sogno più grande diventato realtà. Ecco perché devo chiederti un favore, tesoro: mi vuoi sposare?”: questo il discorso fatto dal pilota, che subito dopo aver pronunciato la proposta, ha preso un mazzo di fiori e la scatolina con l’anello che teneva nascosti e si è inginocchiato.

La sua fidanzata, che si trovava dalla parte opposta del corridoio, ha corso per raggiungere e abbracciare il suo futuro marito e per dirgli che lo avrebbe sposato.

Come spiegato dal pilota nel video postato dalla compagnia aerea, lui e la sua fidanzata-collega si sono conosciuti in un volo per Cracovia. Ecco perché ha voluto farle la proposta di matrimonio proprio su un volo per Cracovia.