VivaTech, a Parigi torna l’evento per startup tecnologiche più grande d’Europa

(Adnkronos) – Parigi si appresta ad accogliere la nuova edizione di VivaTech, prevista dal 22 al 25 maggio presso l'Expo Porte de Versailles. L'evento, giunto all'ottava edizione, si conferma un punto di riferimento per il mondo delle startup e della tecnologia a livello europeo, attrattivo per la sua capacità di catalizzare attenzione su temi quali l'intelligenza artificiale, la tecnologia sostenibile e le nuove frontiere della mobilità. Con un'estensione che comprende più di 120 paesi e l'introduzione di 40 padiglioni espositivi, l'evento di quest'anno promette di essere più internazionale e incentrato sul business rispetto alle edizioni precedenti. Tra i debuttanti, il Regno Unito si affaccia per la prima volta, mentre il Giappone, selezionato come "Paese dell'Anno", porterà in vetrina il proprio ecosistema tecnologico. L'edizione 2024 di VivaTech metterà in luce oltre 2.500 startup e circa 2.000 investitori internazionali, provenienti da ambiti vari come l'automotive, il settore sanitario e il retail. La manifestazione si prefigge anche di promuovere un confronto sulle responsabilità etiche e sociali che l'innovazione tecnologica comporta, dedicando una parte significativa dello spazio espositivo a temi di sostenibilità e responsabilità sociale. L'intelligenza artificiale rappresenta uno dei fulcri attorno ai quali ruota l'evento, con una particolare enfasi sulle sue applicazioni innovative e sul dibattito riguardante le sue implicazioni etiche e sociali. Tra le novità, spiccano le soluzioni avanzate da Esper Bionics, Vitafluence e Everdian, che dimostrano come l'IA possa rivoluzionare settori diversi, dalla medicina alla gestione delle crisi. L'evento sarà anche un'occasione per riflettere sull'importanza della tecnologia sostenibile, con un numero crescente di startup e aziende impegnate a sviluppare soluzioni volte a contrastare il cambiamento climatico e a promuovere un futuro più sostenibile. Nel campo della mobilità, VivaTech esplora l'intersezione tra innovazione e sostenibilità, evidenziando la collaborazione con Tesla e presentando le ultime novità da parte di aziende come Peugeot/Stellantis e Airbus, che mostrano come la tecnologia possa contribuire a un futuro più verde e connesso. La lista dei principali speaker annuncia la presenza di figure di spicco nel mondo del business, del governo e del settore pubblico, tra cui Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato interno e i servizi della Commissione Europea, Marina Ferrari, Segretaria di Stato francese per l'Economia digitale, Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo, ma anche Bernard Arnault, Chairman & CEO del gruppo LVMH; Nathalie Collin, Deputy Director di La Poste Groupe; Christelle Heydemann, CEO di Orange Group; Mohamed Kandé, US & Global Advisory Leader di PWC; Linda Yaccarino, CEO di X; Mitchell Baker, President & CEO di Mozilla; Faye Iosotaluno, CEO di Tinder; Meredith Whitaker, CEO di Signal, Jonas Prising, CEO & Presidente di ManpowerGroup. Ospite speciale John Kerry, ex Segretario di Stato sotto il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ex Commissario per il Clima sotto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ed ex Senatore degli Stati Uniti.