Sutera. Tappa nell’affascinante borgo per il Raduno motociclistico Wonder Italy con oltre 50 partecipanti

SUTERA. Il Raduno motociclistico Wonder Italy 2024 nei Borghi più Belli D’Italia in Sicilia organizzato dall’associazione Wonder Italy in collaborazione con i Borghi più belli d’Italia, a cui hanno partecipato più di 50 centauri provenienti da tutta Italia, ha fatto tappa a Sutera.

Un grande successo, i partecipanti provenienti da tutta Italia sono stati conquistati dalla bellezza del nostro paesaggio, dalla storia e dalle tradizioni del nostro meraviglioso Borgo del Rabato e dall’ospitalità ricevuta. Una rappresentanza dell’amministrazione comunale li ha accolti in Piazza Carmine, dove dopo uno scambio di saluti e ringraziamenti la Città di Sutera è stata omaggiata con un piccolo presente rappresentativo che reca la bellissima e veritiera frase di Johann Wolfgang von Goethe ” Senza vedere la Sicilia non si può capire l’Italia”.

Tutti i partecipanti dopo aver visitato la Città ed il Borgo del Rabato si sono raccolti al museo etno antropologico dove è stata loro offerta una piccola degustazione dei prodotti tipici del territorio. (Foto Carmelo Orlando)