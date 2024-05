Sanità Sicilia. Novità importante: podologi inseriti nelle dotazioni organiche delle Asp

Il dipartimento regionale della pianificazione ha emanato un atto d’indirizzo alle ASP siciliane per l’inserimento del podologo fra le figure professionale nell’ambito della riabilitazione. “Esprimo piena soddisfazione per l’inserimento nelle dotazioni organiche delle Aziende del SSR della figura sanitaria del podologo”. Lo dichiara il deputato regionale Mpa Giuseppe Lombardo a commento dell’emanazione dell’atto d’indirizzo alle ASP siciliane da parte del direttore del dipartimento regionale della Pianificazione strategica Salvatore Iacolino.

“Avevo sollecitato – spiega Giuseppe Lombardo – l’intervento dell’Assessore per la Salute presentando un’interrogazione parlamentare affinché venisse stabilmente inserita questa importante figura professionale negli organici delle strutture sanitarie pubbliche, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, riconoscendone l’importanza ai fini del trattamento delle patologie podaliche e in particolare di quelle che necessitano di interventi precoci come per il ‘piede diabetico’”.

“Ringrazio – conclude il deputato autonomista – l’Assessore regionale per la Salute ed il direttore del dipartimento per la pianificazione strategica per l’atto di indirizzo da loro emanato che ha permesso alla figura del podologo, al pari di quanto avviene da tempo in altre regioni italiane, di poter acquisire dignità professionale e piena cittadinanza tra le professioni sanitarie di riabilitazione previste dal nostro sistema sanitario regionale, evitando ai cittadini i costi elevati delle visite libero professionali private”.