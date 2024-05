Caltanissetta, confronto con i candidati sindaco alla Confcommercio. Tesauro: “Dare un’identità al capoluogo nisseno e ripristinare le fiere per valorizzare i prodotti”

Si è svolto questa mattina, 20 maggio, il confronto con i candidati sindaci organizzato da Confcommercio Caltanissetta Enna, il sistema di rappresentanza delle piccole e medie imprese delle attività professionali e dei lavoratori autonomi della provincia di Caltanissetta ed Enna.

Presenti Gianluca Speranza, direttore della Confcommercio, Michele Lorina, presidente delegazione Confcommercio Caltanissetta, Maurizio Prestifilippo Presidente Confcommercio Caltanissetta Enna

Centro storico, sviluppo economico, PNRR, abusivismo, qualità urbana, impianti sportivi e turismo. Questi i temi affrontati durante il confronto.

“La rinascita del centro storico sta nella possibilità di attuare la mensa universitaria e di acquistare la Banca d’Italia” ha dichiarato Walter Tesauro.

Trasferire gli uffici degli enti regionali che attualmente sono periferici e alla scadenza si farà in modo che questi uffici vengano al centro storico per riempirlo di dipendenti e di avventori che hanno necessità di avere assistenza da parte di questi enti.

Tesauro continua riferendosi anche all’agevolazione per l’apertura di locali commerciali attraverso una defiscalizzazione graduata e uno snellimento burocratico ai fini dell’ottenimento delle licenze e autorizzazioni necessarie.

E sui fondi del PNRR ha dichiarato Tesauro: “Nel nostro programma vengono indicati i progetti, e questi investimenti devono essere portati avanti e realizzati nell’assoluta trasparenza per la città.”

Per quanto riguarda lo sviluppo economico e turismo il candidato sindaco Tesauro insiste sul ripristino di fiere attraverso cui si possono valorizzare i prodotti del territorio nisseno e offrire dei servizi correlati con tanti di percorsi itineranti che possano offrire soste a Caltanissetta.

“Gli impianti sportivi – ha continuato Tesauro –, devono essere completamente rivisitati e adeguati. A Caltanissetta abbiamo diverse eccellenze come squadre sportive e anche tanti eventi sportivi che possono portare tanta gente a Caltanissetta.”

Il candidato sindaco sostiene quanto sia importante la centralità del territorio nisseno, molte volte oltrepassato a causa della mancanza di servizi in grado di ospitare manifestazioni sportive.

Sulla qualità urbana Tesauro insiste non solo sulla richiesta di fondi alla Regione, ma anche su un censimento per effettuare controlli periodici dove andare a verificare la necessità di intervento per problemi inerenti al manto stradale dissestato.

L’incontro si è chiuso con un appello: “Capisco che la gente è demotivata. Il nostro impegno è quello di svolgere il lavoro di amministratori con correttezza, lealtà e trasparenza e soprattutto avere la collaborazione da parte dei cittadini.”