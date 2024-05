Sicilia, record di …evasioni: “fugge” dai domiciliari 9 volte in meno di un mese, arrestato

I carabinieri di San Piero Patti, in provincia di Messina, hanno arrestato un 63enne del luogo, condannato a 3 anni e 8 giorni di reclusione, quale cumulo di pena per tentata estorsione in concorso ed evasione. I militari hanno eseguito l’ordinanza per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti.

Il tentativo di estorsione in concorso per cui l’uomo è stato condannato risale al febbraio 2019, quando l’uomo, in concorso con un complice, previa minaccia, costrinse la vittima, in condizioni di inferiorità psichica, a prelevare del denaro dal proprio conto corrente per la successiva consegna in loro favore. La polizia giudiziaria consentì di arrestare in flagranza di reato i due estorsori.

Durante il periodo degli arresti domiciliari, il 63enne si rese responsabile di evasione in ben 9 distinte circostanze, in un periodo di poco inferiore ad un mese, dal giugno al luglio 2020