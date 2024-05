Mafie: le procure di 22 Paesi a Palermo contro il narcotraffico

Tre giorni di incontri di studio e sessioni di approfondimento sul narcotraffico internazionale in occasione dell’anniversario dell’uccisione del giudice Giovanni Falcone a Palermo. E’ questo il ricco programma che vedra’ il racconto di esperienze e buone pratiche nel capoluogo palermitano.

Il 22 maggio si riunira’ la Red de Fiscales Antidroga (Rfai) dell’associazione iberoamericana dei pubblici ministeri Aiamp, cui la Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo aderisce. La Aiamp riunisce le procure di 22 Paesi. Un incontro dedicato alla redazione di un protocollo di attuazione per tutti i pubblici ministeri dei Paesi aderenti sull’impiego di agenti sotto copertura in operazioni antidroga.

Contemporaneamente, si riunira’ sempre a Palermo la Rete dei pubblici ministeri latino americani contro la finanza criminale. Alla rete aderiscono i magistrati di 18 Paesi. Questo incontro specifico sara’ finalizzato all’avvio di una pianificazione delle attivita’ con il programma europeo EL PAcCTO 2.0. Il 23 maggio, fra le 10 e le 18, si terra’ nella aula magna del Palazzo di Giustizia la prima riunione di coordinamento tra autorita’ giudiziarie organizzata da EL PAcCTO 2.0, presieduta nell’occasione dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per favorire l’interscambio di esperienze investigative, dati ed informazioni tra pubblici ministeri italiani, europei e latinoamericani.

I trenta magistrati presenti che compongono le reti latino americane contro il narcotraffico e contro le finanze criminali, si confronteranno con i Procuratori distrettuali antimafia italiani o magistrati da loro delegati. L’incontro del 23 maggio avra’ ad oggetto in particolare le tecniche investigative speciali contro il narcotraffico e i protocolli investigativi per il contrasto patrimoniale ai proventi del crimine transnazionale organizzato.

Si censiranno buone prassi, evidenzieranno possibili criticita’, condivideranno elementi aggiornati sullo sviluppo dei piu’ importanti filoni investigativi e le risultanze per macro aree dell’azione di gruppi criminali antichi ed emergenti e delle loro relazioni con le organizzazioni criminali di tipo mafioso di origine nazionale. Sara’ anche approfondito il tema specifico della costituzione e della operativita’ delle squadre investigative comuni, strumento essenziale per una migliore efficacia delle indagini internazionali in questo ambito.

Il 24 maggio, sempre nell’aula magna del Palazzo di Giustizia di Palermo si terra’ un importante incontro di studio organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, formazione decentrata di Palermo, dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con il Programma Falcone Borsellino del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dal titolo “Le rotte e le logiche del Traffico internazionale di stupefacenti e le evoluzioni della criminalita’ organizzata transnazionale”