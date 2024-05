Arte e fumetti. Il sancataldese Stefano Miliziano all’Etna Comics di Catania

Linee e curve che si intrecciano creando volti e corpi di persone conosciute, famose, che si innestano su uno scenario in bianco e nero, traducendo l’essenzialità di un messaggio capace di raccontare storie e di trasmettere emozioni.

È questo lo stile dell’artista sancataldese Stefano Miliziano, classe 1981, in arte “Maniak” che, dal 6 al 9 giugno prossimi, parteciperà con una propria postazione desk e la sua arte, all’Etna Comics a Catania, il festival internazionale annuale dedicato al fumetto, al cinema d’animazione, ai giochi da tavolo e ai videogiochi, dove potrà conoscere attori importanti del settore e, soprattutto, dove potrà far conoscere la sua voce.

Illustratore, fumettista, art design e musicista, Stefano, diplomato, all’istituto d’arte di San Cataldo, ha partecipato a diverse manifestazioni d’arte, tra cui anche “ArtRock” nel 2023 a Palermo, e basa la sua arte fumettistica sullo storytelling, mettendo in forma grafica le peculiarità di ogni singola persona che imprime nel fumetto, andando a osservarne dapprima il soggetto e assorbendone l’essenza.

Talento innato, col tempo e con lo studio non solo si è affinato, ma ha saputo uscire dall’ordinario per rendere originale le proprie opere.

“La scuola mi ha insegnato, sì, la prospettiva, le tecniche, ma io ho sempre sentito di avere più una vena fumettistica – dichiara Stefano Miliziano –. Ho creato il mio personaggio, e disegno con questo contrasto bianco e nero, cercando di dare profondità, luce, ombre senza utilizzare colori.”

Una passione, quella di Stefano, che si tramuta in scelta sicura di seguire una strada fatta di vignette; e a sostenerlo e a incoraggiarlo c’è la sua compagna di vita, Angela, che non ha mai smesso di credere in lui, nel suo talento e da sempre lo sprona a continuare, a non mollare.

“Per me l’arte è tutto ciò che ti emoziona e ti lascia un ricordo – continua l’artista –. Cerco di tirare fuori quello che ognuno di noi involontariamente comunica.”

Stefano Miliziano desidera che il suo stile, la sua voce, venga riconosciuta dagli occhi e dal cuore di persone nel mondo; è consapevole che la strada è ancora lunga, faticosa, ma conta di percorrerla tutta e imprimere su carta altri volti, altre storie che possano viaggiare da un luogo a un altro e offrire emozioni intense.