Amministrative a Caltanissetta, Alfredo Fiaccabrino assessore del candidato Failla

Alfredo Fiaccabrino entra a far parte della squadra di Angelo Failla. A comunicarlo questa mattina lo stesso candidato sindaco che ha incontrato anche gli altri assessori designati: Liliana Aiera, Antonella Bonifacio, Rita Cinardi, Maurizio Salvaggio e Vania Talluto. Alfredo Fiaccabrino tre volte consigliere comunale ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente del consiglio, presidente della commissione trasparenza e urbanistica, nonché capogruppo per diverse consiliature. “Ho deciso di dare il mio pieno appoggio e spendermi in prima persona per l’amico Angelo Failla – ha detto Fiaccabrino – di cui condivido in primo luogo lo slogan ‘il coraggio di una scelta’ e il programma. La mia scelta ponderata e libera non è dettata da contrasti politici pregressi ma solo dall’avere identificato nel candidato sindaco Angelo Failla la persona giusta per ricoprire un compito così gravoso quale è quello del sindaco di una città capoluogo che ha bisogno di rinascere. Posso dare testimonianza diretta che Angelo è stato un ottimo amministratore, da assessore della giunta Campisi, mettendo al servizio della gente le sue competenze politiche e umane”.

Angelo Failla ha parlato questa mattina di lavoro di squadra. Ha già annunciato infatti che in alcuni degli incontri pubblici, ove necessario e in base ai propri impegni istituzionali, delegherà i propri assessori designati per parlare del programma e condividere le scelte della squadra ognuno per le proprie competenze. “Ho scelto personalmente la mia squadra di assessori – ha detto Failla – che a differenza di altre coalizioni non sono stati imposti da alcun partito. Anche perché noi siamo un gruppo libero, con persone di provenienze e idee diverse. Cosa che reputo un valore aggiunto. Anticipo che nominerò un giovane per quanto riguarda le politiche giovanili. A tal proposito valuteremo i progetti che ci sottoporranno, qualsiasi sia la provenienza politica di chi ce lo proporrà, scegliendo sulla sola base del valore del progetto. Ringrazio tutti gli assessori che hanno deciso di accompagnarmi in questo percorso di libertà che è sempre un momento di grande emozione per chi ama la politica e la propria città”.