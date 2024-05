Caltanissetta, presentazione dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Tesauro sindaco, l’intervento Schifani: “Uniti si vince, la nostra è una forza di un centro-destra compatto”

Forte entusiasmo e auditorium pieno quello del liceo scientifico “A. Volta” di Caltanissetta, questa mattina, 19 maggio, che ha accolto la presentazione dei 168 candidati come consiglieri comunali a sostegno dell’aspirante sindaco Walter Tesauro.

Erano presenti i rappresentanti della coalizione che appoggia Tesauro: Gero Valenza, Democrazia Cristiana, Giovanna Candura, riprendiamo il cammino Caltanissetta 2030, Giuseppe Catania Fratelli d’Italia, Marcello Caruso Forza Italia, Michele Mancuso, Forza Italia, Massimo dell’Utri, Noi Moderati, Antonio Campione, Unione di Centro in rappresentanza di Decio Terrana, Unione di Centro, Oscar Aiello, Lega Salvini.

Ad affiancare la Coalizione a supporto del candidato sindaco, la presenza del presidente della Regione Siciliana, Sen. Renato Schifani.

La presentazione, aperta con l’inno di Italia, ha visto i saluti dei rappresentanti delle sette liste a supporto, e parole ricche di stimolo e orgoglio verso i candidati al consiglio comunale sottolineando le loro competenze e valorizzando il coraggio con cui hanno deciso di mettersi in campo e concentrarsi sul comune denominatore quale è Caltanissetta.

“Provo un profondo senso di gratitudine nei confronti del presidente della Regione Siciliana, non solo come deputato, ma anche come cittadino e padre – ha dichiarato l’on. Michele Mancuso –. E la sua presenza non è soltanto quella del presidente della Regione Siciliana, ma anche di un uomo determinato che so essere capace di aiutarci davvero a risvoltare questa città. Siamo persone trasparenti da ogni lato, e non ci vogliamo lasciare condizionare dalle provocazioni della campagna elettorale. Noi abbiamo la testa dritta e vogliamo continuarla a tenerla così, dritta a guardare la nostra gente. E la mia voce, insieme a quella dei candidati è la voce di Caltanissetta, di una Sicilia che crede di essere ancora capace di rilanciarsi, di guardare avanti.”

Forte e applaudito l’intervento dell’aspirante a sindaco Walter Tesauro: “Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti per me e soprattutto per il conforto che ho nell’affrontare questa campagna elettorale. E ringrazio anche tutti coloro che si sono candidati, e vedere e sentire un entusiasmo nel dovere accompagnarmi in questo percorso non facile, ma metterci la forza e la volontà è ciò che mi ha convinto che noi dobbiamo andare al palazzo di città dove insieme a tutti potremmo lavorare per un futuro migliore per la città di Caltanissetta.”

Continua il candidato sindaco sottolineando l’alto valore del programma elettorale, reale e concreto, pronto a curare le necessità di Caltanissetta sotto l’aspetto culturale, sociale, economico, e che possa offrire sviluppo e innovazione, e rimarcando la frase “vivere per la città, vivere per i cittadini di Caltanissetta.”

“Noi siamo candidati a vincere – ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Sen. Renato Schifani –. La nostra è una forza di un centro-destra unito, perché è comunità di valori, di identità. Uniti si vince, e qui a Caltanissetta il modello funzionerà perché deve funzionare.”

Il presidente della Regione Siciliana, inoltre, ha evidenziato come l’azione di governo abbia bisogno di una programmazione decennale, e ha fatto riferimento anche alla realizzazione del Ponte, che si farà e che forte è la volontà di contrastare la politica del “no”.

Ha continuato Schifani: “Il mio motto è andare avanti. Andare sempre avanti anche quando pensi che sia inutile. Abbiamo bisogno di amministratori validi e noi su Caltanissetta scommettiamo perché abbiamo un centro-destra unito che è una forza.”

Il governatore Schifani ha chiuso l’intervento dichiarando anche che “come avrà accesso il nostro candidato al Palazzo d’Orleans, lo avrà anche l’eventuale candidato che dovesse vincere in alternativa alla nostra area.”