Auto Storiche. Concluso il Giro di Sicilia, tra i partecipanti anche tre equipaggi nisseni

Tre equipaggi nisseni hanno partecipato alla rievocazione del giro di Sicilia, per auto storiche, organizzato dal club VVC panormus, facente parte delle manifestazioni ASI valide per il circuito tricolore. Alla competizione di regolarità per auto storiche hanno partecipato 200 equipaggi provenienti da tutt’Italia e da diversi paesi stranieri, quali Belgio, Stati Uniti e Giappone. L’equipaggio composto da Alfredo Caputo, pilota, ed Emilio Giammusso non solo ha primeggiato nella categoria di appartenenza, con una splendida Porsche 356 del 1962, ma ha anche vinto il Trofeo A.R.A.C.I e si è classificato terzo assoluto nella classifica finale. L’equipaggio composto dal pilota Giuseppe Dell’Utri e dalla navigatrice Bianca Panepinto si è classificato al 33 posto e infine l’equipaggio composto da Carlo Gruttadauria e Ninni Pistone ha ultimato la gara al 63 posto. La passione delle auto storiche è molto diffusa in provincia di Caltanissetta e nel capoluogo ha sede il Circolo dell’Antico Pistone, al quale appartengono.