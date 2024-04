smart #5: un concept car che va oltre i confini

(Adnkronos) –

smart presenta al Salone Internazionale dell’Automobile di Pechino la nuova #5.

Un SUV di medie dimensioni, la nuova #5 rappresenta la più spaziosa e versatile smart mai realizzata. Un modello che combina un design di chiara ispirazione outdoor a funzionalità sconfinate e a un’accessibilità tipica del marchio tedesco. Tanti gli elementi che la rendono immediatamente riconoscibile, diversi i tratti distintivi che la collocano come un mezzo adatto a ogni tipologia di utilizzo. Trazione integrale, pneumatici off-road e una tecnologia all’avanguardia, ancora una volta smart punta su di una filosofia di design, unica. Tanti i sistemi di assistenza alla guida, la navigazione utilizza lo smart Pilot, sia in autostrada che in ambiente urbano, il concept tedesco è dotato di un sistema di trazione con tecnologia a 800 volt e un pacco batteria nominale da oltre 100 kWh. Grazie al sistema di ricarica superveloce, la #5 è in grado di recuperare fino al 70% della capacità della batteria in soli 15 minuti. Cinque le modalità di guida selezionabili dal pilota, per una guida agevole, confortevole ma anche sportiva e divertente.

Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH: "Per oltre un quarto di secolo, smart ha avuto un impatto significativo con modelli e soluzioni di mobilità all'avanguardia in ambito urbano e non solo. La smart Concept #5 è l'auto più inaspettata e versatile che il nostro marchio abbia mai creato. Con questo veicolo ci lasciamo alle spalle tutti i confini e apriamo un nuovo segmento per i clienti in Europa e nel mondo."

