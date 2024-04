Serradifalco. Per il nuovo stadio comunale c’è l’attestazione di conformità della Lega per l’omologazione dell’impianto

SERRADIFALCO. Per i lavori di completamento ed adeguamento del campo sportivo comunale al fine di renderlo funzionale all’attività agonistica nazionale finalmente c’è l’attestazione di conformità relativa al progetto al fine di ottenere l’omologazione dell’impianto sportivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

È questa l’importante novità che arriva per lo stadio comunale. Una buona nuova necessaria in quanto, senza l’attestazione di conformità, non è possibile ottenere l’omologazione dell’impianto sportivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti. E allora ecco che, per il rilascio di questa attestazione, è stata presentata istanza alla Lega Nazionale Dilettanti che ha reso il parere di competenza richiesto, il cui costo è stato quantificato in 1.800 euro oltre Iva al 22% per un totale di 2.196 euro.

In precedenza, l’amministrazione comunale aveva ottenuto un finanziamento di 700 mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale è stato aggiunto un cofinanziamento comunale di 70 mila euro. L’appalto dei lavori per il nuovo stadio è stato affidato all’impresa SA.MA. Srl di Aragona che ha offerto il ribasso del 30,3497% sul prezzo posto a base di gara di 655.797,57 euro, per l’importo di 456.764,97 euro, oltre oneri della sicurezza pari a 13.786,21 euro, per un totale di 470.551,19 euro, oltre IVA al 10%.

I lavori allo stadio prevedono, tra gli altri interventi, l’allargamento a 63 metri del campo sportivo, ma anche alla posa di un manto erboso con sistema misto, cioè con erba naturale e sintetica, e poi ancora la realizzazione dell’intera recinzione e cinta muraria, dell’impianto di irrigazione e di quello di drenaggio. Lo stadio comunale sarà intitolato ad Antonio Alaimo giovane calciatore serradifalchese morto in un tragico incidente stradale. L’opera pubblica, ampiamente ristrutturata e resa più funzionale dovrebbe essere inaugurata ad inizio della nuova stagione sportiva 2024/2025. (foto di repertorio)