Serradifalco. Danila Trapani alle selezioni del Festival del Cinema di Cannes con suo cortometraggio in 3D

SERRADIFALCO. Ribalta internazionale per Danila Trapani. La scrittrice e 3D Artist serradifalchese parteciperà alle selezioni del Festival del Cinema di Cannes con il suo cortometraggio “Ciò che rimane di Elena – Fragmented Souls”.

Si tratta di un riconoscimento di prestigio per la giovane serradifalchese che, in questi anni, ha avuto modo di confermare sempre più la propria bravura non solo nella scrittura ma anche nell’arte del 3D. Lo short film, già in concorso al David di Donatello, narra la storia di una ragazza: attraverso un susseguirsi di flashback, si ripercorre la traumatica infanzia di Elena che l’ha resa diffidente nei confronti del prossimo.

Con l’aiuto di Lars riuscirà a placare gli incubi che la tormentano, provando a far pace con sé stessa e chiudere i conti con il passato. Il cortometraggio è stato prodotto da Danila la quale ha realizzato i personaggi 3D, gli ambienti, i visual effects, le animazioni, le riprese, la post-produzione e il montaggio audiovisivo.

Per il doppiaggio si è avvalsa della collaborazione degli attori di fiction Rai e Mediaset: Gianluca Testa, Valeria De Vecchi, Giuseppe Battiloro, Manuela Boccanera, Stefano Romani, Nicola Lanci e Carmen Ferlito. La scrittrice e artista serradifalchese, già da giovanissima, all’età di 12 anni ha pubblicato il suo primo romanzo, al quale sono seguiti altri 8 titoli alcuni dei quali hanno ottenuto molto successo, posizionandosi primi nella classifica internazionale dei Best-Seller di Amazon.

Di ogni sua opera Danila si occupa delle cover, delle tavole illustrate e dei video book-trailer di presentazione con i quali ha realizzato delle presentazioni anche all’interno di progetti scolastici. Oltre alla partecipazione ai vari concorsi menzionati, è in fase di programmazione una anteprima presso cinema ed emittenti televisive nazionali.