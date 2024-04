SC 100e Kit di Stiga: la recensione delle forbici da potatura

(Adnkronos) – Le forbici da potatura SC 100e Kit di Stiga rappresentano una piacevole sorpresa nel mondo degli attrezzi da giardinaggio, offrendo una soluzione potente ed efficiente per la potatura. La potatura è un'attività essenziale nel giardinaggio che non solo aiuta a mantenere la forma e la salute delle piante ma stimola anche la loro crescita e fioritura. Ogni stagione offre opportunità specifiche e sfide per la potatura, quindi è importante seguire un calendario stagionale per ottenere i migliori risultati.



L'esercizio della potatura è una di quelle attività non proprio semplici e riposanti da eseguire soprattutto quando gli arbusti o i rami da potare sono tanti. Il lavoro svolto dalla mano è particolarmente impegnativo e faticoso almeno fino a quando si utlizzano le normali forbici da potatura. Le forbici da potatura SC 100e Kit di Stiga combinano un motore brushless da 500 W e sono alimentate da una batteria Stiga ePower 20V 2Ah, questa combinazione di potenza garantisce oltre 2.000 tagli con una singola carica e con una quasi insignificante pressione del grilletto, riducendo così al massimo la fatica. Una semplice impostazione, poi, offre la possibilità di regolare digitalmente l'apertura della lama da 15mm, 25mm e 30 mm, cosi da adattare l'ampiezza del taglio alle dimensioni dei rami oggetto di potatura.

La qualità del taglio è assicurata dalle lame in acciaio al carbonio di tipo SK85, conosciuto per la sua eccellente resistenza all'usura, durezza e tenacità, caratteristiche che lo rendono ideale usualmente per applicazioni che richiedono alta precisione e accuratezza, come nell'industria medica o aerospaziale e in tutti quegli utilizzi che richiedano elevata resistenza e resistenza all'usura. I materiali fanno la differenza e le lame infatti lavorano perfettamente su tutti i tipi di rami, a patto che rientrino nei 30mm massimo di spessore. Il risultato è quello di un taglio netto e preciso, anzi 2000 tagli netti e precisi. Il design ergonomico di questo cesoie da potatura è pensato per ridurre l'affaticamento muscolare durante l'uso prolungato, soprattutto quello dell'arco pollice/palmo. Grazie alla dotazione di manici antiscivolo e un sistema di blocco software in standby, il SC 100e Kit assicura una presa sicura e una sicurezza migliorata, riducendo il rischio di incidenti. Inoltre il peso contenuto, 0,86 kg senza batteria e 1,3 kg circa con la batteria lo rendono uno strumento utilizzabile praticamente da tutti. L'unica avvertenza, naturale per tutti gli attrezzi che prevedano delle lame, è quella di porre massima attenzione nell'utilizzo delle forbici. È fondamentale tenere le mani lontane dalla zona di taglio e dalle lame. Dal momento che il dispositivo viene guidato con una sola mano, è cruciale non avvicinare l'altra mano alle lame. È importante inoltre in caso di bloccaggio, mettere l'interruttore in posizione OFF prima di tentare di sbloccare la lama.

Le forbici da potatura SC 100e Kit di Stiga raggiungono uno di quegli obiettivi che sono da considerarsi fondamentali. Si tolgono dalla confezione e in breve si usano offrendo un mix ideale di potenza, precisione, sicurezza, senza dimenticare la velocità di esecuzione che permetterà un risparmio di tempo notevole nello svolgimento delle attività. Per maggiori informazioni è inoltre possibile visitare il sito ufficiale di Stiga

