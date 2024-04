Riesi. Visita del sindaco di Grugliasco al Comune all’insegna dei legami e delle tradizioni

RIESI. È nata come una visita di cortesia, in un periodo di breve vacanza pasquale in Sicilia del sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e si è trasformata in un vero e proprio ricevimento istituzionale presso il comune di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Un’accoglienza calorosa, ricca di legami e tradizioni che d’altronde il nostro sindaco conosce molto bene visto che a Grugliasco, quella riesina, è una delle comunità emigranti più numerose sul territorio.

Ad ospitare Gaito, il sindaco di Riesi Salvatore Sardella, nei suoi uffici comunali. «Negli anni – ha affermato il primo cittadino grugliaschese – abbiamo accolto molte persone che da Riesi, paese della Sicilia meridionale, si sono trasferite a Grugliasco. Da noi hanno trovato una seconda casa, costituendo una delle comunità più grandi e attive della città. Oggi ho avuto il piacere di conoscere il sindaco Sardella, rafforzando ancora di più il rapporto di amicizia che lega i nostri territori».