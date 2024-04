Presentata l’Alfa Milano, il nuovo suv compatto sportivo

(Adnkronos) – E' stata presentata alla stampa – e al grande pubblico via web – la nuova Alfa Romeo Milano, una compatta che riporta la sportività del brand nel segmento di mercato più grande d’Europa. Un modello che è destinato a confermare l'importanza del marchio nel gruppo Stellantis (confermata dall'ad Carlos Tavares che lo ha definito un 'gioiello' per il quale ha avuto offerte di acquisto sempre respinte) e che è frutto del design italiano opera del Centro Stile Alfa Romeo (Torino). Un suv compatto come chiede il mercato e che – nelle intenzioni del gruppo – punta a creare una "connessione emotiva al primo sguardo, grazie alla reinterpretazione degli stilemi tipici del marchio". Lunga 4,17 metri, larga 1,78 e alta 1,5 la Milano propone stilemi legati alla tradizione, come gli sbalzi contenuti, i passaruota muscolosi e l’iconica coda tronca, che rinvia alla leggendaria Giulia TZ. Non manca ovviamente lo 'storico' scudetto, mentre contribuiscono a definirne la personalità forte, la fanaleria “3+3” ed i gruppi ottici Full Led Matrix adattivi. L'heritage sportivo, l'attenzione alla qualità e la cura di ogni dettaglio si ritrovano nell'abitacolo con il quadro strumenti caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale” mentre per la gestione di infotainment e parametri spicca uno schermo TFT da 10,25” totalmente digitale. Caratteristiche poi le bocchette di climatizzazione a forma di quadrifoglio, simbolo per eccellenza della sportività Alfa Romeo. Naturalmente l'Alfa Milano offre una serie di dotazioni di assistenza alla guida, in grado di supportare il controllo longitudinale e laterale del veicolo (la guida autonoma è di livello 2), e la telecamera posteriore a 180° che, insieme ai sensori di parcheggio a 360°, monitorano l’area circostante e compongono un innovativo e utile sistema semi-autonomo di parcheggio. Infine, è disponibile la tecnologia proximity access, che consente l’apertura e la chiusura della propria vettura semplicemente avvicinandosi o allontanandosi dal veicolo senza alcun intervento del cliente. Grande attenzione ovviamente alla dinamica di guida che vuole essere 'best in class' portando il tipico piacere Alfa Romeo nel segmento delle compatte, grazie a soluzioni tecniche specifiche frutto di un processo di sviluppo coordinato dalla stessa squadra che ha progettato Giulia GTA. Ma molta cura è stata posta anche ad assicurare comfort e praticità, come dimostra il bagagliaio da 400 litri,il più capiente tra i competitor premium e la soluzione Alfa Romeo Cable Organizer. Dal debutto la Milano è proposta in versione elettrica con batteria da 54 kWh, proposta in 2 varianti di potenza(la base da 156 CV, e la top Veloce con 240 CV) e con più di 410 km di autonomia. Ma la bestseller si preannuncia la versione Ibrida con architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, unica nella categoria delle compatte premium ad offrire anche la variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore. La sportività è esaltata dal design, dal peso contenuto (il più basso tra le compatte premium) e da soluzioni come differenziale meccanico autobloccante, rapporto sterzo più diretto della categoria, carreggiata allargata con barre antirollio anteriore e posteriore specifiche, sospensioni e impianto frenante sportivi, cerchi da 20 pollici. E' già ordinabile l’edizione di lancio “Milano speciale' disponibile sia in versione elettrica che ibrida, con l’offerta commerciale 'Ready to drive, Anywhere, Anytime': la versione elettrica parte da 39.500 euro mentre la Speciale Ibrida ha un listino a partire da 29.900 euro. Per entrambe disponibile una offerta cliente a 200 euro al mese. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)