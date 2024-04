Musumeci, l’università Kore di Enna ha fatto il miracolo. Il Ministro: “19 anni fa nessuno ci avrebbe scommesso”

“Rappresento il Governo nazionale soprattutto per esprimere l’apprezzamento. Nella mia esperienza di uomo di Governo ho partecipato a molti di questi eventi, ma l’università Kore ha una sua specificità. Questa università ha fatto il miracolo”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, partecipando all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’ateneo.

“Circa 100 anni fa – ha aggiunto il ministro – Enna divenne capoluogo di provincia per il tentativo di riscattare con l’istituzione della provincia secoli di vita grama e difficile nel latifondo nel cuore della Sicilia, nel feudo della miseria. Fu un tentativo in parte vano, generoso, ma non sufficiente. La questione meridionale 150 anni dopo continua a essere presente, e io credo che sarebbe arrivato il momento di considerare chiusa la questione meridionale di affidarla alle riflessioni del mondo scientifico. Per tanti anni la Sicilia è rimasta ai margini. Ora – ha sottolineato Musumeci – dobbiamo capire da dove partire, partendo dalle risorse di cui la Sicilia dispone. Il miracolo di questa università. Diciannove anni fa nessuno avrebbe scommesso sulla Kore. La rete delle università siciliane diventa il terreno sul quale si gioca la partita ed è da qui che deve partire la rivincita e il Governo deve fare la sua parte”.