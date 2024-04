Motorola rilancia su premium con la nuova famiglia edge 50

(Adnkronos) – Motorola conferma la sua offensiva premium con una famiglia di dispositivi edge 50, che vede i modelli Ultra, Pro e Fusion, dal design migliorato, un sistema di fotocamere avanzato con Intelligenza Artificiale e infine, per la prima volta al mondo, la fotocamera e il display certificati da Pantone. Particolare attenzione è stata posta all'esperienza visiva e tattile: a seconda delle scelte i modelli edge 50 offrono materiali come il vero legno, una finitura polimerica perlata in edizione speciale realizzata a mano in Italia e suede vegano, con colori di tendenza e una protezione subacquea IP68. Il tutto mantenendo un peso contenuto mentre la parte posteriore dello smartphone si trasforma, senza interruzioni, nel sistema di fotocamera attivabile attraverso i 'moto gestures'. Potenziata la tecnologia di messa a fuoco automatica, mentre i sensori della fotocamera e i pixel più grandi consentono di migliorare le prestazioni anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre nelle prossime settimane, gli utenti potranno accedere direttamente sul proprio smartphone attraverso Google Foto ad alcuni strumenti di editing AI ancora più avanzati, tra cui Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e altri ancora. La famiglia motorola edge 50 include il primo smartphone al mondo con fotocamera e display certificato da Pantone e sviluppato in collaborazione con i loro esperti. Gli utenti possono fotografare e visualizzare il mondo esattamente come lo vedono nella realtà, con i colori approvati da Pantone e le tonalità della pelle 'approvate'. Sul fronte audio Motorola amplia il proprio ecosistema di dispositivi con una nuova famiglia di moto buds, che include le moto buds+ con "Sound by Bose", per un'esperienza di alta qualità. In dettaglio il top della nuova famiglia, l'edge 50 ultra dotato di un display pOLED Super HD da 6,67", spicca per il comparto fotografico con un obiettivo principale da 50MP, un teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x e Super Zoom 100x per avvicinarsi ancora di più a un soggetto, un obiettivo grandangolare da 50MP con visione macro e una fotocamera per selfie da 50MP con messa a fuoco automatica. L'obiettivo principale, inoltre, combina i pixel in una dimensione più grande di 2,4µm ultra-pixel per assorbire il 20% in più di luce e migliorare le prestazioni di notte. Fra le nuove funzioni spicca la stabilizzazione adattiva che utilizza l'intelligenza artificiale per determinare la velocità del movimento durante le riprese e la regolazione dinamica del livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati. Inoltre con l'Auto focus tracking sono possibili video nitidi e chiari utilizzando l'intelligenza artificiale per mantenere il soggetto a fuoco anche quando si muove nell’inquadratura. Disponibile con un prezzo di partenza di 999 euro nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz Edge 50 ultra – dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, con 16 Gb di Ram e fino a 1 TB di spazio di archiviazione – vanta il supporto Dolby Atmos per una maggiore profondità e chiarezza di suono. Il nuovo motorola edge 50 ultra utilizza la banda ultra-larga (UWB) per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi vicini a loro. Ad esempio, gli utenti possono entrare in stanze diverse della loro casa senza dover ricollegare i dispositivi o ridefinire le impostazioni personalizzate. Con l'UWB, gli utenti saranno in grado di trovare i propri familiari e amici in aree affollate con una precisione al centimetro o persino sbloccare automaticamente il proprio veicolo solo avvicinandosi. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)