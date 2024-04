Marco Materazzi diventa capitano in World of Warships

(Adnkronos) – Il mondo dei videogiochi e quello dello sport si incontrano in un'inaspettata collaborazione: Marco Materazzi, ex calciatore della Nazionale italiana, si unisce all'equipaggio di World of Warships come nuovo Capitano in-game. Disponibile da oggi, il nuovo Capitano Materazzi prende il timone delle navi italiane presenti nel gioco, offrendo ai giocatori l'opportunità di aggiungere una vera leggenda del calcio al proprio roster di comando. I giocatori potranno completare missioni in combattimento per sbloccare questo personaggio, il quale offre una gamma di oltre 200 nuove sequenze vocali create appositamente da Materazzi stesso. I Capitani, come Materazzi, giocano un ruolo cruciale nel potenziare e migliorare le navi dei giocatori, offrendo vantaggi strategici che possono fare la differenza durante le battaglie. "Sono davvero felice di aver lavorato con il team di World of Warships e mi sono divertito moltissimo a registrare le linee vocali del mio Capitano, che accompagnerà i giocatori in battaglia", ha detto Materazzi. Dopo aver sfruttato le mie capacità sul campo da calcio per molti anni, è arrivato il momento di mettere alla prova il mio coraggio in alto mare. Un solo consiglio: durante le vostre battaglie navali con me come Capitano, siate intelligenti e tattici, come lo ero io in campo!". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)