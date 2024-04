Gela. Entro Aprile potrebbe essere approvato e andare in gara progetto di riqualificazione del Lungomare Federico II

GELA. Il progetto definitivo per la riqualificazione del lungomare Federico II di Svevia, tratto compreso tra la via Colombo e la via Vasile potrebbe essere approvato in via definitiva entro il mese di Aprile e andare in gara in tempi brevissimi. Lo annuncia il sindaco, Lucio Greco, dopo una confronto costruttivo avuto con i tecnici del settore Lavori pubblici.

«Entro il 12 aprile – afferma – riceveremo gli ultimi pareri per la chiusura della conferenza di servizi. In tal senso ho avuto rassicurazioni dal Rup, ingegner Roberto Capizzello e, ancor prima, dal dirigente architetto Antonino Collura».

In municipio, entro una settimana, dovrebbero pervenire le valutazioni dei tre enti regionali, Soprintendenza dei Beni Culturali, Demanio Marittimo e Genio Civile, chiamati a pronunciarsi in merito alle modifiche progettuali (prescrizioni, aggiornamento prezzi ecc.).

«Gestire procedimenti complessi – dice Greco – richiede tempo e pazienza. A volte si ha la sensazione di tessere la tela di Penelope. Finalmente, però, siamo ai dettagli e questa bellissima opera pubblica andrà in porto».

Entro venerdì 12 aprile, quindi, i pareri finali degli enti regionali.

Poi, secondo il cronoprogramma, si procederà alla verifica e validazione del progetto. Pure questa fase potrebbe richiedere solo pochi giorni, così da consentire alla Giunta Comunale l’approvazione del progetto esecutivo in tempi brevissimi.

«Siamo al lavoro – dice il sindaco – per ridurre al minimo i tempi tecnici e le procedure burocratiche. Per questo, confidando nella disponibilità degli uffici regionali, abbiamo inserito termini perentori. Speriamo di poter avviare il cantiere e completare il nostro lungomare. Valorizzandolo e arricchendolo, accrescendone la bellezza, facendone vieppiù un luogo di aggregazione e richiamo per turisti e popolazione residente»