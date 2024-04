F1, Alonso rinnova con l’Aston Martin:”Qui per restare”

(Adnkronos) – Fernando Alonso resta all'Aston Martin. Il 42enne pilota spagnolo scioglie i dubbi sul suo futuro con un messaggio sui suoi profili social. "Qui per restare". Successivamente arriva anche il comunicato della scuderia britannica che parla di accordo pluriennale, senza precisare la durata. Particolarmente soddisfatto il team principal della scuderia Mike Krack. "Garantire un futuro a lungo termine di Fernando con l’Aston Martin è una notizia fantastica. Abbiamo costruito un forte rapporto di lavoro negli ultimi 18 mesi e condividiamo la stessa determinazione nel vedere questo progetto avere successo. Abbiamo avuto un dialogo costante negli ultimi mesi e Fernando ha mantenuto la parola data: quando ha deciso di voler continuare a correre, ha parlato prima con noi. Fernando ha dimostrato di credere in noi e noi crediamo in lui". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)