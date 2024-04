Cinema, Letta (Medusa): “Presto un progetto molto molto siciliano”

(Adnkronos) – "C'è un progetto molto interessante che verrà annunciato a giorni, che si concretizzerà a breve, posso dire solo che sarà molto molto siciliano per quello che racconta e per chi lo racconta, ma non posso dire altro. Posso dire che è un ritorno". Lo ha annunciato Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film a margine degli Stati Generali del Cinema al Castello Maniace di Siracusa. Letta non ha voluto dire di quale progetto si tratti ma ha spiegato che "sarà annunciato a breve". Qualcuno pensa a Giuseppe Tornatore, ma Letta non ha voluto aggiungere altro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)