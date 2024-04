Caltanissetta, martedì 30 aprile alle ore 20,30 la finale del XII° torneo ufficiale di Risiko

Presso Eclettica Street Factory di via Rochester a Caltanissetta si sfideranno per la vittoria finale i quattro finalisti che si sono aggiudicati la qualificazione attraverso le semifinali giocate la settimana scorsa. Il XII° ha visto la partecipazione di 24 tra giocatrici e giocatori e si è articolato su cinque turni di gioco.

I primi sedici sono stati ammessi alle semifinali con quattro tavoli composti da quattro giocatori. Alla conclusione delle semifinali i giocatori che hanno vinto i loro rispettivi tavoli ed hanno guadagnato la finale sono: Giorgia Moscarelli ( MOSCARREL), Maurizio Giunta (Risiko 55), Manuel Carapezza (Disumanuel) e Simone Pecoraro (Simpec07) che martedì prossimo si sfideranno per la vittoria del trofeo. Il tutto tra rotolio di dadi e conquista di territori con posizionamento di carrarmati nella plancia di gioco.

Parallelamente al XII° torneo di risiko, su idea di Marco Ammendola, componente del direttivo del Risiko Club Ufficiale nisseno, si è svolto, in via sperimentale, il fantarisiko (un fantacalcio in versione risiko): ogni giocatore o non all’inizio del torneo “acquista” dei giocatori, partecipanti al torneo, che comporranno la sua squadra. La classifica viene determinata dai punteggi che i singoli giocatori otterranno durante le partite del torneo. Alla fine dei turni di gioco e prima delle semifinali viene stilata la classifica definitiva ed i primi quattro riceveranno dei premi: scatole di risiko classico, scatole con le varie varianti del gioco.

Il fantarisiko è ancora in via sperimentale ma ha già entusiasmato i partecipanti e soci del club e si pensa, con i dovuti aggiustamenti, di farla diventare una piacevole consuetudine.