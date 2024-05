Catania, vuole suicidarsi a causa separazione, Polizia lo fa desistere

Provato a causa dell’imminente separazione dalla moglie, un 30enne si è allontanato da casa dopo aver lasciato un biglietto d’addio per i propri figli dal quale si comprendeva che volesse suicidarsi ed aver inviato un messaggio dello stesso tenore alla consorte ma è stato salvato dalla Polizia, che lo convinto a desistere dal suo proposito e gli ha fatto riabbracciare i propri cari in Commissariato. E’ accaduto a Catania grazie alla capacità di trattativa e di persuasione di un Ispettore del Commissariato di Pubblica Sicurezza del commissariato di Nesima. Tutto è iniziato quando il padre e la cognata del giovane si sono presentati in Commissariato in lacrime dicendo che il parente si era da poco allontanato da casa. Il padre è però riuscito a mettersi in contato telefonico con il 30enne, che ha confermato l’intenzione di farla finita ma un Ispettore si è inserito nella comunicazione ed è riuscito a tenere l’uomo al telefono facendosi raccontare i motivi che l’avevano portato a questa decisione ed è riuscito a farsi dire dove si trovasse in quel momento, chiedendogli di incontrarlo. Il poliziotto in borghese ha incontrato il giovane all’appuntamento ed è riuscito a convincere il 30enne a seguirlo in Commissariato, dove in lacrime ha riabbracciato i propri cari. Nei giorni successivi la famiglia dell’uomo con una lettera indirizzata alla Questura, ha voluto esprimere il proprio sentito ringraziamento per l’operato della Polizia di Stato.