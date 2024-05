Caltanissetta. Conclusa santa messa pontificale per l’apparizione del patrono San Michele Arcangelo

CALTANISSETTA. Si è conclusa la Santa Messa Pontificale presieduta da Mons. Mario Russotto per la ricorrenza dell’apparizione del nostro Santo Patrono Michele Arcangelo. All’evento erano presenti, oltre a tanti nisseni, anche il sindaco Roberto Gambino. Nell’Omelia il vescovo, mons. Mario Russotto ha richiamato la cittadinanza ad un maggiore senso di appartenenza, ad amare la propria città e ad essere fieri della sua nissenità.

La particolarità di quest’anno è stata dettata dal fatto che la pioggia non ha permesso lo svolgimento della consueta processione che è stata rimandata a domenica 12 maggio nel contesto di un evento come sempre molto sentito da tutta la cittadinanza nissena da sempre particolarmente legata in termini devozionali al proprio Santo patrono San Michele Arcangelo.