Emergenza idrica, Michele Mancuso (FI): “Il governatore Schifani concreto, il sindaco di Caltanissetta non strumentalizzi per interessi elettorali”

L’onorevole Michele Mancuso, di Forza Italia, interviene in risposta alle valutazioni del sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, nei confronti del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sostenendo la sua indifferenza e assenza verso l’emergenza idrica che sta investendo il territorio nisseno.

“Non mi sembra assolutamente opportuno, sebbene sindaco uscente, ma comunque candidato, che si possa strumentalizzare su un problema, quello dell’acqua, atavico che non è certamente degli ultimi giorni – inizia l’onorevole Mancuso –. E poi ci sono elementi per i quali approfondire è superfluo, poiché sappiamo benissimo che stiamo pagando la siccità che ha investito la Sicilia da diverse settimane, e che ci sono problemi dei bacini da diversi mesi”.



E in riferimento alle interruzioni idriche: “Se queste sono causate da danni, è chiaro che Siciliacque interviene tempestivamente. E mi chiedo cosa c’entri il governo della Regione che già da diverse settimane si è attivato per supplire a questo disagio che non è quello delle interruzioni dovute a guasti, ma in merito a una siccità avvenuta a causa della mancanza di pioggia di questi mesi”.

Continua ricordando al sindaco Gambino che è di qualche giorno fa la notizia dell’ottimo risultato ottenuto dal governatore Schifani riguardo vede stanziati venti milioni di euro dal governo nazionale per supplire all’emergenza idrica siciliana.