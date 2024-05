Crisi idrica a Caltanissetta, interviene Schifani. Il dirigente generale della Protezione Civile chiama il sindaco Gambino per soluzioni

“Sono stato contattato dall’ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale della Protezione Civile, che mi ha chiesto di spiegargli nel dettaglio la questione dell’emergenza idrica a Caltanissetta prendendo l’impegno di convocare una riunione”. Lo ha riferito il sindaco Roberto Gambino che questa mattina aveva lamentato di non essere stato ancora contattato dal presidente della Regione Renato Schifani nonostante fossero passati giorni dalla sua lettera per chiedere un incontro urgente per risolvere l’emergenza idrica a Caltanissetta. “Cocina – continua Gambino – mi ha riferito di essere stato incaricato dal presidente e mi ha chiesto di spiegargli i termini della questione.

Gli ho detto quello che ormai i cittadini nisseni vivono da giorni e che un acquedotto non si può rompere 4 volte in una settimana. E dunque o Siciliacque è inefficiente nella gestione dell’acquedotto o ci sono altri motivi che però mi devono spiegare. Cocina mi ha assicurato che convocherà una riunione a Palermo con Siciliacque e tutti gli attori interessati. Non appena avrò ulteriori notizie informerò ancora una volta tempestivamente i miei concittadini”.