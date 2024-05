Riprende la distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo: ecco i turni

Siciliacque ha riattivato la fornitura idrica ai serbatoi comunali di Caltanissetta e San Cataldo.

Di seguito il programma distributivo dei prossimi giorni:

Comune di Caltanissetta

07/05/2024 via Due Fontane, Poggio s. Elia, via Luigi Monaco, Trabonella, santa Barbara.

08/05/2024 centro storico s. Anna, centro Balate, Santa Barbara, via Re d’Italia, corso Umberto, strada della foglia, Sanatorio, Angeli, Cinnirella.

09/05/2024 Via Padre Scuderi, via Paladini, ASI Stazzone, ASI s. Luca, Trabonella.

10/05/2024 Firrio, santo Spirito, Amico Valenti, Borremans, completamento via Padre Scuderi.

Seguirà la consueta programmazione.

Comune di San Cataldo

07/05/2024 zone 1-6-7.

08/05/2024 accumulo.

09/05/2024 zone 2-3-4-5-6.

10/05/2024 accumulo.

Nel Comune di San Cataldo è stata emessa ordinanza sindacale di non potabilità a causa del parametro della torbidità superiore ai limiti consentiti dalla vigente normativa, per cui l’acqua erogata è utilizzabile per usi non alimentari fino alla revoca dell’ordinanza.

Nel sito www.caltaqua.it è possibile consultare la mappa (WebGIS) di ciascun comune con le zone di distribuzione e il programma distributivo.