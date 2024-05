Caltanissetta. Replica del commissario Asp Salvatore Ficarra all’on. Giuseppe Catania: “Richiesta avanzata è in corso di istruttoria”

CALTANISSETTA. L’on. Giuseppe Catania, deputato regionale di FDI e sindaco di Mussomeli ha chiesto l’accesso agli atti affinchè, come dallo stesso scritto in una nota di stampa “I cittadini della provincia nissena abbiano pari diritti nell’accesso alle cure sanitarie, al fine di verificare l’equa distribuzione del personale sanitario su tutti i presidi presenti in provincia (presidi ospedalieri e servizi territoriali), nei giorni scorsi ho inoltrato una richiesta di accesso agli atti all’ASP di Caltanissetta”.

Il deputato regionale aveva chiesto copia della dotazione organica distinta per presidio ospedaliero e per reparti; prospetto della dotazione organica effettiva, alla data odierna, distinta per presidio ospedaliero e per reparti; copia della dotazione organica approvata dalla giunta regionale distinta per distretto territoriale e per servizi; prospetto della dotazione organica effettiva, alla data odierna, distinta per distretto territoriale e per servizi; copia degli ordini di servizio relativi al trasferimento di infermieri e OSS rilasciati a partire dal 1 gennaio 2020 e fino alla data odierna; Copia del regolamento della mobilità interna del personale del comparto.

A fronte di questa annunciata iniziativa, non s’è fatta attendere la replica del commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta, dott. Salvatore Ficarra:

“Apprendiamo che l’Onorevole Giuseppe Catania, continuando nel tentativo di porre dubbi sull’operato del Management Aziendale dell’ASP di Caltanissetta, sulla quale per legge il Sindaco di Mussomeli non ha alcuna competenza, ha formulato richiesta di accesso agli atti all’ASP dandone ampia diffusione agli organi di stampa, appellandosi ai pari diritti da garantire a tutti i cittadini della provincia nissena.

Il Commissario Straordinario Salvatore Ficarra ha replicato: “Avendo coinvolto gli organi di informazione di massa, serve precisare che appare singolare che un amministratore non sappia che alcuni degli atti richiest sono pubblici e pubblicati, per cui la stessa richiesta appare fine a se stessa essendo già nella disponibilità di chiunque, anche se non riveste il ruolo di Onorevole o Sindaco.

Mentre la richiesta di ordini di servizio dal 2020 ad oggi appare “prima facie” contraria alla normativa vigente e ai recenti arresti giurisprudenziali , visto che è generica e integra il divieto di controllo generalizzato sugli atti di pubblica amministrazione. Peraltro giusto per precisione espositiva, si tratta di atti prodotti prima del mio insediamento in taluni casi approvati dalla Regione in altri anche in Gazzetta, ovvero oggetto di decreto assessoriale ed in altri ancora pubblicati sul sito aziendale.

Fermo restando , comunque, che la richiesta avanzata è in corso di istruttoria in capo agli uffici competenti, come già allo stesso comunicato, sarebbe altresì utile, per garantire trasparenza e chiarezza, che lo Stesso producesse tutte le richieste avanzate e prodotte in tal senso prima che venisse disposto il ri- trasferimento dei sei infermieri in soprannumero dall’Ospedale di Mussomeli all’Ospedale di Caltanissetta”.