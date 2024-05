Sommatino, auto del sindaco Letizia presa a colpi di arma da fuoco. Assessori comunali e consiglieri della maggioranza: “Gesto ignobile e inaccettabile”

Nella mattinata di questo 9 maggio il sindaco di Sommatino, Salvatore Letizia, ha trovato la propria auto danneggiata da evidenti colpi da arma da fuoco.

Gli assessori e i consiglieri esprimono parole di solidarietà: “Esprimiamo la massima solidarietà al nostro Sindaco Salvatore Letizia che, di certo, non fermerà la propria azione amministrativa ed il suo impegno politico per la comunità sommatinese. Sebbene queste azioni feriscono la vita e gli affetti di una persona, il nostro Sindaco saprà immediatamente reagire richiamando ai valori su cui si fonda il suo operato. Noi amministratori e consiglieri abbiamo il dovere di continuare a lavorare nell’interesse dei nostri concittadini e nessuno riuscirà a distruggere e inficiare il cammino per la legalità e trasparenza che abbiamo portato avanti negli ultimi 2 anni. Continueremo sempre con più convinzione ad essere al suo fianco. Ci auguriamo che i responsabili possano essere identificati al più presto e assicurati alla giustizia”.