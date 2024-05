Sutera. Grande festa a Dillingen per i festeggiamenti in onore di San Paolino

SUTERA. Grande evento a Dillingen per i festeggiamenti in onore di San Paolino. Una grande festa con tutta la comunità suterese che vive in Germania. Emozionante per tutti ritrovarsi ed abbracciarsi, sobbalzare al rumore dei botti che annunciano l’inizio della festa al suono dell’inno pontificio. L’ uscita del Santo dalla Chiesa di Pachten e tutti i fedeli ad attendere.

La processione tra le case e la gente del mondo che si sofferma, scatta le foto ed applaude al grido “E gridammu tutti…… Viva San Polinu ! ” . I sindaci delle due città gemellate, Sutera Giuseppina Catania e Dillingen Franz-Josef Berg, insieme a suggellare l’unione delle due città anche nella fede e nella devozione per San Paolino. Giunti al Duomo di Dillingen una navata piena di fedeli assiste in partecipazione alla Solenne Messa celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo Weihbischof Franz Josef Gebert della diocesi di Treveri.

Messa celebrata nelle due lingue ma sentita da tutti i fedeli in una sola lingua quella parlata dall’anima. Sua Eccellenza Weihbischof ha ricordato che Sant’Agostino disse “siamo lontani da casa ma siamo vicini nella fede” ed è questo il sentimento che unisce tutti.

” Perché anche lontani da casa, in una nazione diversa con tradizioni diverse, con persone di nazionionalita’ diverse si può essere vicini ed uniti. La diversità non separa ma unisce ed arricchisce.”

Dopo la Santa Messa una grande Festa con musica, tanti stand di prodotti tipici Siciliani e Tedeschi, tanta armonia e gioia di tutti partecipanti tedeschi, italiani e di tante altre nazionalità è stata organizzata accanto al Duomo di Dillingen dall’amministrazione comunale di Dillingen, dal Comitato San Paolino e da tutta la comunità Suterese a Dillingen .