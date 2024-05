Caltanissetta, indebitato per gioco d’azzardo dovrà risanare i propri debiti nei limiti dei propri redditi

Un professionista della provincia nissena, dipendente da gioco d’azzardo, si é ritrovato pieno di debiti ai quali non ha potuto più fare fronte, tenuto conto che le rate mensili superavano addirittura le entrate mensili.

Assistito dall’Avv. Massimo Francesco Nemola, specializzato in diritto bancario e procedure di sovraindebitamento, ha chiesto la nomina all’Organismo di composizione della crisi presso l’Ordine dei Commercialisti di Caltanissetta, di un Gestore della Crisi affinchè potesse darsi avviso ad una procedura di risanamento dei debiti. L’organismo ha nominato Gestore e Liquidatore il dottore commercialista Fabio Michele Maria Mastrosimone che ha avviato una procedura di risanamento ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza dinnanzi il Tribunale di Caltanissetta. Il professionista metteva a disposizione dei creditori tutta la parte residua del proprio reddito mensile (al netto delle spese strettamente necessarie per la famiglia) per pagare i propri debiti e rispettare le obbligazioni assunte, entro i limiti delle proprie capacità patrimoniali e reddituali. Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, presieduto dal Presidente dott.ssa Gabriella Canto, dal giudice relatore dott.ssa Ester Difrancesco e dal giudice consigliere dott.ssa Alessandra Frasca, con sentenza di Aprile 2024, ha approvato la proposta di liquidazione, formulata dal Dott. Fabio Michele Maria Mastrosimone, confermando che anche il soggetto ludopatico ha diritto alle tutele di cui alla legge sul sovraindebitamento, disponendo così il pagamento in 3 anni di € 16.000 a fronte di debiti per € 70.000, con uno stralcio del 70%.

Pagare i propri debiti è un dovere morale e giuridico. Farlo nei limiti delle proprie capacità patrimoniali e reddituali è ciò che dispone la legge, con buona pace di creditori e debitori.