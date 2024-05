Vallelunga. “Altrove”, il nuovo libro della giornalista Grazia La Paglia entra nelle classifiche Amazon dopo una settimana dalla pubblicazione

VALLELUNGA. Pubblicato il 29 aprile, “Altrove” di Grazia La Paglia (giornalista siciliana di origini vallelunghesi) è subito entrato nei primi posti delle classifiche Amazon. E a una settimana di distanza si conferma questo trend: ad oggi, 8 maggio, è al secondo posto tra le novità più interessanti (categoria Letteratura italiana). Lo scorso sabato, invece, è rimasto al primo posto – nella stessa classifica – per oltre 24 ore.

Il volume è anche entrato nella classifica dei bestseller (sempre per la Letteratura italiana): oggi si piazza all’ottavo posto, riprendendo quindi la stessa posizione ottenuta durante lo scorso weekend.

Sempre nel fine settimana appena concluso “Altrove” ha conquistato il terzo posto tra i titoli più regalati. Oggi è al sesto. Certo, le classifiche variano da giorno in giorno ma “Altrove” resta tra i titoli più cliccati e seguiti dai lettori. In questo lavoro, la giornalista racconta cosa accade quando, dopo anni, si torna nella propria terra d’origine, nei propri luoghi d’infanzia: tutto è cambiato, non solo chi è andato via ma soprattutto chi è rimasto. Ci si sente quasi degli estranei e si ha l’impressione di non poter tornare – realmente – nei luoghi che ci sono appartenuti e che ci hanno cresciuti.

Eppure, quei luoghi possono ancora insegnarci qualcosa. Così la protagonista del libro si ritrova a passeggiare tra strade vuote e case dalle porte ormai sigillate. Qualche persona appare, all’improvviso, ma si tratta di fantasmi. E ciascuno lascia qualcosa, prima di dissolversi: chi una moneta, chi un gessetto, chi un seme. “Tornando dopo anni nei nostri luoghi di infanzia spesso ci rendiamo conto di non farne più parte. Ci ritroviamo nelle nostre prime case, sì, nei luoghi che ci hanno cresciuti ma ci sentiamo degli estranei – spiega La Paglia – Di questo senso di non-appartenenza parlo in “Altrove”, ma non solo. Parlo anche del fatto che, nei luoghi del passato, ci sono ancora pezzi di noi che siamo andati via. E possiamo tornare per raccoglierli”.

Grazia La Paglia è una giornalista siciliana, di origini vallelunghesi. Ha vissuto per lunghi anni a Palermo, dove ha collaborato con diversi uffici stampa e testate (tra cui La Repubblica e La Sicilia). Oggi vive a Milano, dove ha pubblicato:

– “Non sarà mai una dea” diario della migrazione dal sud al nord Italia, tra analogie e differenze tra i due luoghi,

– “Amore è fame”, poesie

– “Non toglietemi subito il sole – favola urbana”, un romanzo che narra delle dipendenze e che si è classificato al terzo posto al Festival internazionale del libro Etna Book (edizione 2022)

– “Corpi”, un’autobiografia a più voci sui disturbi alimentari.