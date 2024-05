Mafia. Corteo della Cgil per il 46° anniversario dell’omicidio di Impastato

La Cgil Palermo parteciperà oggi pomeriggio, alle 16, alla manifestazione per il 46° anniversario dell’omicidio mafioso di Peppino Impastato. Il corteo partirà da Radio Aut, a Terrasini, per raggiungere Casa Memoria, a Cinisi, dove si terrà il comizio conclusivo al quale interverrà Luigi Giove, segretario con delega all’organizzazione della Cgil nazionale. A Casa Memoria, a partire dalle 17.30, sarà possibile firmare per il referendum della Cgil per i quattro quesiti “per un lavoro dignitoso e sicuro”. Casa Memoria e la Cgil Palermo, quest’anno co-promotrice delle iniziative, hanno lanciato insieme un appello alla mobilitazione per portare avanti il percorso che tra le sue tappe ha avuto il 29 aprile, a Palermo, l’Assemblea nazionale contro mafia e corruzione del sindacato e che prosegue con l’anniversario di Impastato e con il corteo del 23 maggio per l’anniversario della strage di Capaci. “Un percorso di lotta alla mafia che parte dall’impegno quotidiano di ciascuno, in cui la Cgil è impegnata con tutte le sue categorie – afferma il segretario della Cgil Palermo Mario Ridulfo – Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici a partecipare per portare avanti la mobilitazione e la lotta nel nome di Peppino Impastato e di tutte le vittime della mafia, per opporci alla violenza mafiosa e a quella fascista. La lotta alla mafia deve essere declinata nella lotta per i diritti, tutti i diritti: al lavoro, alla casa, all’ambiente, alla scuola, alla salute, ai diritti civili e di genere. Per questo a Palermo è nata una rete di associazioni, il coordinamento sociale antimafia. Chi ci vuole omologare nella celebrazione della lotta alla mafia che si esaurisce con la posa delle corone di fiori non ci interessa’