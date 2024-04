Caltanissetta, lo stabile in via Vespri Siciliani sarà intitolato a Fratel Biagio Conte. La gioia della proponente Tilde Falcone

Lo scorso anno il consigliere comunale Matilde Falcone ha presentato una mozione che diventa atto concreto: lo stabile sito in via Vespri Siciliani n°47 sarà intestato a Fratel Biagio Conte.

Lo dichiara la direttiva dell’assessore Cettina Andaloro e che mette in moto l’iter affinché l’ufficio patrimoniale possa provvedere all’intestazione dell’immobile che oggi è già sede di associazioni che si occupano di servizi e di assistenza sociale e di un banco alimentare.

Persona dal grande animo, Biagio Conte, palermitano e noto come Fratel Biagio, si è sempre prodigato per gli ultimi, difendendo i deboli e fondando nel 1993 la “Missione di Speranza e Carità”.

Dichiara Matilde Falcone: “Esprimo il mio ringraziamento al Sindaco e agli assessori competenti per aver fatto in modo di realizzare questa importante iniziativa da me promossa. Fratel Biagio Conte ha speso la sua vita per gli ultimi e per i più poveri della sua città”.

E chiara è la richiesta da parte della consigliera Falcone di organizzare una manifestazione ufficiale apportando una targa in memoria di Fratel Biagio Conte e anche di un momento di commemorazione in aula consiliare; proposta che ha trovato risposta positiva da parte dell’amministrazione.