Barbareschi: “A Giorgetti sta a cuore narrazione paese? Investa in audiovisivi”

(Adnkronos) – "Vorrei chiedere al ministro Giorgetti se gli sta a cuore la narrazione del Paese e se gli sta a cuore, quanto pensa di investire per tutti gli imprenditori, per le televisioni, nei prossimi anni lo Stato. La Germania investe 2,3 billion (miliardi, ndr), la Francia 2 billion, la Spagna 1. Poi ci sono Paesi, una volta sconosciuti, come la Turchia, che sta performando benissimo con investimenti e con una logica. Se vi sta a cuore a voi della politica la narrazione del Paese, vanno fatti investimenti, ma non pensando che questi investimenti vengano dati come elemosina". Lo ha detto Luca Barbareschi, Ceo di Casanova Multimedia, a margine degli Stati Generali del Cinema a Ortigia (Siracusa). "Israele è il primo Paese al mondo, ha 10 milioni di abitanti, a vendere in una lingua che non è sicuramente la più parlata, l'ebraico, ma con grande qualità. Tra l'altro con l'IA la lingua a breve non sarà più un problema. L'Italia ha il più grande potenziale al mondo, se a voi non interessa )rivolgendosi ai politici ndr), ditecelo, cambiamo mestiere, apriamo una salumeria", ha aggiunto Barbareschi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)