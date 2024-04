Aggiornamento Fortnite, arriva Billie Eilish e spariscono emote aggressive

(Adnkronos) – Epic Games ha lanciato un aggiornamento per Fortnite (29.30) che introduce una nuova impostazione utile a filtrare alcune emote considerate "aggressive". Con l'aggiornamento v29.30, previsto per martedì, i giocatori avranno la possibilità di scegliere di non visualizzare determinate emote, quali “Laugh It Up”, “Take the L”, “Whipcrack” e “Make it Plantain”. Le emote in questione, pur non essendo completamente nascoste, verranno visualizzate come immagini fisse. I giocatori che le eseguiranno non danzeranno né verrà riprodotta musica. Sarà possibile configurare l'impostazione affinché tali emote siano visibili solo se eseguite da amici, oppure nasconderle completamente. Nonostante Fortnite disponga di centinaia di emote diverse, questo gruppo di quattro ha suscitato controversie per il modo e i momenti in cui vengono utilizzate. Emote come "Laugh it Up" e "Take the L" sono spesso impiegate dopo aver eliminato un avversario o vinto una partita, e negli anni molti giocatori hanno espresso preoccupazioni riguardo l'uso di queste emote, considerandole tossiche e conflittuali. Altra novità di rilievo con l'aggiornamento è un nuovo capitolo per il Fortnite Festival, ricco di contenuti legati alla star della musica Billie Eilish. Sarà possibile ottenere una skin esclusiva di Eilish nel negozio di oggetti del gioco, con uno stile speciale che si può sbloccare solo tramite il Pass Festival. In aggiunta, il gioco sarà arricchito con vari pezzi musicali della sua discografia, inclusi: Bad Guy, Therefore I Am, All The Good Girls Go To Hell, Happier Than Ever e Oxytocin. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)