Violenze sessuali su studentesse minorenni, docente sospeso

Sospeso in provincia di Messina un docente accusato di due violenze sessuali consumate e due violenze tentate a carico di quattro studentesse minorenni, frequentanti l’istituto presso cui insegna. Agenti del commissariato di Sant’Agata di Militello, coordinati dalla procura di Patti, hanno notificato il provvedimento.

La provvisoria contestazione riguarderebbe presunti palpeggiamenti, carezze, baci e ammiccamenti che l’insegnante avrebbe compiuto durante le ore di lezione. Il gip di Patti ha valutato positivamente l’ampio quadro indiziario, rafforzato dai racconti di diversi studenti. Al docente, sottoposto a procedimento tuttora in fase di indagini preliminari, e’ stato cosi’ intimato di non riprendere la propria attivita’ didattica per un anno.